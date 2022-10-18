Almanya'daki dünyaca ünlü havai fişek gösterisi, enerji krizi nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'daki dünyaca ünlü havai fişek gösterisi, enerji krizi nedeniyle iptal edildi

18.10.2022 17:18
Almanya'daki dünyaca ünlü havai fişek gösterisi, enerji krizi nedeniyle iptal edildi

Almanya'nın Köln kentinde her yıl geleneksel düzenlenen "Kölner Lichter (Köln Işıkları)" isimli havai fişek gösterisinin, bu sene Avrupa'da yaşanan savaş ve enerji krizine bağlı gerçekleşen ekonomik sorunlar nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Almanya'nın Köln kentinde her yıl geleneksel düzenlenen "Kölner Lichter (Köln Işıkları)" isimli havai fişek gösterisinin, bu sene Avrupa'da yaşanan savaş ve enerji krizine bağlı gerçekleşen ekonomik sorunlar nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Kölner Lichter Organize Komitesinden yapılan açıklamada, Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanan dünyaca ünlü, müzik eşliğindeki havai fişek gösterisinin, maliyetleri yönetmenin imkansız hale gelmesi nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın etkileri dolayısıyla ortaya çıkan enerji krizi nedeniyle büyük bir finansman krizi oluştuğu belirtilen açıklamada, festivalin geleceğinin ise belirsiz olduğu ifade edildi.

Her yıl geleneksel olarak müzik eşliğinde Ren Nehri'ndeki gemilerden atılan havai fişeklerle düzenlenen gösteriyi, Almanya'nın farklı şehirlerinin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen yaklaşık 800 bin kişi izliyordu.

Tonlarca patlayıcının kullanıldığı gösteri, çevreciler tarafından doğal yaşamı tehdit ettiği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

YORUMLAR
500
Almanya'da 74. Frankfurt Kitap Fuarı açıldı Almanya'da 74. Frankfurt Kitap Fuarı açıldı Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Çin ile ilişkilerde daha dikkatli olmalıyız' Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Çin ile ilişkilerde daha dikkatli olmalıyız' Alman bakandan, 'Rusya ile ilişkideki yanlışları Çin'e karşı tekrarlamama' uyarısı Alman bakandan, 'Rusya ile ilişkideki yanlışları Çin'e karşı tekrarlamama' uyarısı
Kaynak: AA

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'daki dünyaca ünlü havai fişek gösterisi, enerji krizi nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 23:21:47. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'daki dünyaca ünlü havai fişek gösterisi, enerji krizi nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement