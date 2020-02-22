Almanya'daki fuara silah sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika

İstanbul'da bir kamyonete düzenlenen operasyonda, Almanya'ya gönderilmek üzere kamyondan kamyona yüklenen kolilerde 320 tüfek ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat Çarşamba günü ilçeye bağlı Esenşehir Mahallesinde devriye görevi sırasında park halinde bulunan bur kamyondan başka bir araca 3 kişi tarafından malzeme yüklendiğini fark etti. Durumundan şüphelendikleri Ali Ö., Hüseyin E. ve Harun H. isimli kişileri sorgulayan emniyet ekipleri, yükleme yapılan kolilerin içindeki malzemelerin içeriğini sordu. Polisi karşılarında görünce şaşkına dönen üç şüpheli, tedirgin davranışlar sergileyerek birbirleriyle çelişince polis incelemelerini derinleştirdi. Bunun üzerine her iki araçta bulunan tüm kolilerin sevk irsaliyeleri büyük bir titizlikle incelendi. İrsaliyede çarpıcı bilgiye ulaşan polis, içerikte özel bir şirket tarafından Mehmet Ali M. adına Havalimanı adresli 20 karton koli ve 320 adet Pompalı yivsiz av tüfeği ibaresi bulunduğunu belirledi. Araçtaki kolileri indirerek açan emniyet güçleri, yapılan aramalarda 314 adet yivsiz av tüfeği, 80 adet plastik kabza ile tüfeklerin birleştirilmesinde kullanılan alyan ve vida takımı ele geçirildi.

Yürütülen operasyon kapsamında yapılan araştırmalarda şüphelilerin, silahları Almanya'daki bir fuarda sergileyip satmak için aldıkları belirlendi. Silah sevkiyatındaki yasal boşluğun ise irsaliyedeki eksikleri gösterildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ali Ö.'nün "2521 Sayılı Av Tüfekleri ile İlgili Kanuna Muhalefet" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" konularından suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen 3 şüphelinin, haklarında "2521 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan idari işlem yapılarak savcılık talimatı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.