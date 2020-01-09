Almanya'daki fuarın gözdesi oldu - Son Dakika
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Almanya'daki fuarın gözdesi oldu

6 saat önce

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen dünyanın en büyük ev tekstili fuarı Heimtextil'e Samsun'dan katılan bir firma, Türkiye'nin fuarda gururu oldu.

Almanya'daki fuarın gözdesi oldu, System.String[]

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen dünyanın en büyük ev tekstili fuarı Heimtextil'e Samsun'dan katılan bir firma, Türkiye'nin fuarda gururu oldu. Yorgan ve yastık konusunda dünyanın önde gelen firmalarıyla kıyasıya mücadele eden firma, son olarak tamamı geri dönüşüm ürünlerinde elde edilen dolgu malzemeleri ve nevresimlerden oluşan yastık ve yorganları, fuara katılanlar tarafından büyük ilgi gördü.


Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, firmanın standını ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Kadir Erol Beytekin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Yastık ve yorgan ürünlerinde yüzde yüz biyolojik ürünlerden olan yün, pamuk, deve tüyü, bambu iplikleri, tiftik ve angora yünlerinden ürettiklerini belirten Beytekin, yeni olarak da tamamen geri dönüşüm elementlerinden elde ettikleri ürünler hakkında bilgi verdi. Beytekin, "Yüzde yüz geri dönüşümden elde ettiğimiz maddelerden yaptığımız yatak ve yastık ürünlerimizle hem doğamızın kirlenmesini önlüyor hem de doğal olan ürünlerimizin tükenmesini geciktirmiş oluyoruz. Dünyada büyük kabul gören bu sistemle Türkiye olarak sizde varız diyoruz. Hem çevremiz kazanıyor hem ülkemiz kazanıyor" dedi.


Heimtextil fuarına üç yıldır katıldıklarını belirten Beytekin, fuarda her yıl önemli müşteriler elde ederek önemli geri dönüşüm elde ettiklerini, Samsun'dan ABD ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere 35 ülkeye ihracat yaparak dünyaya açıldıklarını dile getirdi. - SAMSUN

Frankfurt, Almanya, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:01 Kaynak: İHA
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