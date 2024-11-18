Almanya\'daki Galatasaray Taraftarlarına Özel GSM Projesi "Galatalk" Hizmete Sunuldu

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Galatasaray Spor Kulübü, Almanya'daki taraftarlarına özel olarak hazırladığı yeni GSM Telefon Markası "Galatalk"ı tanıtarak dikkat çekici bir projeye imza attı. Telefonica ve Orange Marketing Group iş birliğiyle hayata geçirilen Galatalk, Almanya'daki Galatasaray taraftarlarının Türkiye ile olan bağlarını güçlendirmeyi ve kulübe destek vermelerini amaçlayan çeşitli iletişim hizmetleri sunuyor.

Galatalk ile Taraftarlara Özel İletişim Avantajları

Galatasaray'ın Almanya'da yaşayan taraftarları için sunduğu Galatalk, güçlü şebeke bağlantısı, avantajlı tarifeler ve özel fırsatlarla öne çıkıyor. Özellikle Almanya'da yaşayan Galatasaraylılara Türkiye ve Kulübüile daha yakın bir bağ kurma imkânı sunan Galatalk, kullanıcılarına kulübe özel içerikler, röportajlar, global markalarda özel indirimler, imzalı formalar ve bir çok ayrıcalıklardan yararlanma fırsatı veriyor.

"Bu Projeye Destek Vermenizi İstiyoruz"

Galatalk'ın lansmanı İstanbul'daki RAMS Park'ta düzenlenen bir toplantıyla gerçekleşti. Tanıtımda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, projeye olan desteğin kulüp açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. "Bugün Galatasaray için özel bir gün. Almanya'daki Galatasaray taraftarlarını bir araya getirmek için uzun süredir üzerinde çalıştığımız Galatalk projesini tanıtıyoruz," diyen Özbek, Almanya'daki taraftarları Galatalk'a destek olmaya davet etti.

Taraftara Ayrıcalıklı Bir Deneyim

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu da Galatalk'ın, Almanya'daki Galatasaraylılara bir ayrıcalık sunduğunu belirtti. Yelkencioğlu, "Galatalk kullanan taraftarlarımız özel avantajlardan faydalanacak ve kulübümüze katkıda bulunacak," şeklinde konuştu.

"Galatalk Almanya'da Bir İlk"

Orange Marketing CEO'su Seyhan Sarıçiçek ise Türk mühendisler tarafından geliştirilen bu uygulamanın, Almanya'da yüzde yüz Türk markası olarak bir ilki gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Sarıçiçek, "Galatalk, Almanya'da yaşayan Galatasaray taraftarlarına sunduğumuz özel bir hediye. Bu proje sayesinde taraftarlarımız, Galatasaray'a daha da yakın hissedecek," dedi.

Galatalk, Almanya'daki Galatasaray taraftarlarına hem kulüple bağlarını güçlendirme hem de iletişim alanında avantaj sağlama fırsatı sunarken, Galatasaraylı olmanın gururunu bir kez daha yaşatmayı hedefliyor.