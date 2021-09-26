Üye Girişi
Almanya'daki genel seçimde ilk sandık çıkış anketinde CDU/CSU ile SPD yüzde 25'er oy aldı - Son Dakika

Almanya'daki genel seçimde ilk sandık çıkış anketinde CDU/CSU ile SPD yüzde 25'er oy aldı

26.09.2021 19:35
Almanya'daki genel seçimde ilk sandık çıkış anketinde CDU/CSU ile SPD yüzde 25'er oy aldı, System.String[]

Almanya'da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25'er oy aldı.

Almanya'da yaklaşık 60,4 milyon seçmenin bulunduğu ve Başbakan Angela Merkel'in aday olmadığı genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.

İKİ PARTİ YÜZDE 25 ALDI

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nın yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 25 oy aldı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) oluşan CDU/CSU'nun oy oranı 2017'deki seçimlere göre yüzde 8 azaldı. Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Parti (SPD), bir önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 4,5 artırarak yüzde 25 oy aldı.

YEŞİLLER OY ORANINI YÜKSELTTİ

Yeşiller Partisi ise 4 yıl önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 6,1 yükselterek yüzde 15'e çıkardı. Hür Demokrat Parti (FDP) ile aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de ilk sandık çıkış anketine göre yüzde 11'er oy aldı. FDP, bir önceki seçime göre oy oranını yüzde 0,3 artırırken AfD'nin oyları ise yüzde 1,6 azaldı.

Sol Parti ise sandık çıkış anketinde yüzde 5'te kaldı. Sol Parti'nin oylarının bir önceki seçime göre yüzde 4,2 azalması dikkati çekti.

İlk seçim anketine göre Almanya Federal Meclis'te oy dağılımı şu şekilde:

CDU/CSU 200

SPD 197

Yeşiller 119

FDP 87

AfD 87

Sol Parti 39

Almanya'daki genel seçimde ilk sandık çıkış anketinde CDU/CSU ile SPD yüzde 25'er oy aldı

Hristiyan Demokratlar, Hristiyan, Almanya, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'daki genel seçimde ilk sandık çıkış anketinde CDU/CSU ile SPD yüzde 25'er oy aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Photoshop'u abartan Merve Boluğur, sosyal medyanın diline düştü 19:47 Photoshop'u abartan Merve Boluğur, sosyal medyanın diline düştü Rıdvan Dilmen'den Kim Min-Jae'ye tam not: Tartışmasız Süper Lig'in en iyisi 19:22 Rıdvan Dilmen'den Kim Min-Jae'ye tam not: Tartışmasız Süper Lig'in en iyisi Hatayspor galibiyeti sonrası Vitor Pereira: Daha çok gol atamamamız üzücü 19:00 Hatayspor galibiyeti sonrası Vitor Pereira: Daha çok gol atamamamız üzücü
Petrol atıklarının ardından Samandağ sahilde yeni kriz! Asi'den gelen su canavarları her yeri kapladı 18:13 Petrol atıklarının ardından Samandağ sahilde yeni kriz! Asi'den gelen su canavarları her yeri kapladı Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı 17:32 Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı 17:10 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı
Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor 16:20 Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı 15:29 Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
17:58 Son Dakika! Fenerbahçe kritik maçta hata yapmadı! Kanarya, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
17:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak
17:37 Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı
17:32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı
17:31 Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
17:28 Kadıköy'de 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
17:11 Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor
17:10 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı
17:08 Gündem haberleri! Son Dakika gündem haberleri
17:01 Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı
İşte dünyayı ayağa kaldıran fotoğraflar! İçine şeytan kaçtığı söylenen kız çok net görüntülenmiş İşte dünyayı ayağa kaldıran fotoğraflar! İçine şeytan kaçtığı söylenen kız çok net görüntülenmiş         
19:52
Kocasının ayakları büyük olan kadınlar dikkat! Daha fazla aldatılıyorlar Kocasının ayakları büyük olan kadınlar dikkat! Daha fazla aldatılıyorlar         
19:32
Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 25 bin 861 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 25 bin 861 yeni vaka tespit edildi         
19:17
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye YPG/PKK tepkisi: Terör örgütlerine silah yardımı yapıyorlar Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye YPG/PKK tepkisi: Terör örgütlerine silah yardımı yapıyorlar         
18:40
TT Stadı sessizliğe büründü! Defansın büyük hatasında maçtaki ilk gol geldi TT Stadı sessizliğe büründü! Defansın büyük hatasında maçtaki ilk gol geldi         
18:02
Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor         
17:11
Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı         
17:01
Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak         
15:58
Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı         
15:18
önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi         
11:53
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış         
09:58
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım         
09:37
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 20:03:03. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'daki genel seçimde ilk sandık çıkış anketinde CDU/CSU ile SPD yüzde 25'er oy aldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement