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Almanya'daki genel seçimlerde sandık sayımı tamamlandı - Son Dakika

Almanya'daki genel seçimlerde sandık sayımı tamamlandı

27.09.2021 08:19
Almanya'daki genel seçimlerde sandık sayımı tamamlandı, System.String[]

Alman halkı 20. Federal Meclis'in yeni üyelerini belirlemek için gittiği sandıklardaki sayım işlemi tamamlandı.

Alman halkı 20. Federal Meclis'in yeni üyelerini belirlemek için gittiği sandıklardaki sayım işlemi tamamlandı. Seçimin galibi Sosyal Demokrat Parti SPD yüzde 25.7 oy oranı ile birinci parti oldu. Sosyal Demokrat Parti Fedenal Meclis'te bulunan 735 vekil sandalyesinin 206'sını alarak meclisin en çok sandalyesine sahip oldu.

Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU oyları ise yüzde 24.1 oranında kaldı. Aldıkları oy oranıyla da Hıristiyan Birlik Partilerinin Federal Meclis'teki sandalye sayısı 196 olarak belirlendi.

Tarihinin en büyük başarısını kazanan Yeşiller Partisi (Die Grünen) ise genel seçimleri 14.8 oranında tamamlayarak Federal Meclisin üçüncü büyük partisi oldu ve Federal Meclis'te 118 sandalye sahip oldu.

Yine tarihi bir başarı kazanan Liberal Parti (FDP) oy oranı 11.5 yüzdesi ile seçimin kazananlar arasında yer alarak dördüncü büyük parti oldu. Liberaller aldıkları oy karşılığında Federal meclis'te 92 sandalye ile temsil edilecekler.

Federal Meclis'e girmeyi başaran Irkçı söylemleri bulunan Almanya için Alternatif Partisi AfF ise oy kaybına rağmen 10.3 oy oranı ile Federal Meclise girdi ve 83 sandalye kazandı. Sol Parti (Die Linke) 2017 yılında kazandığı yüzde 9,2 oranındaki oy başarısını koruyamayarak oyların yüzde 4.9 geriledi ve Federal Meclise giremedi.

83 milyonluk Almanya'da dün sandığa gitme hakkı bulunan seçmen sayısı 60 Milyon 400 bin olurken, sandığa gidenlerin oranı yüzde 76.6'de olarak belirlendi. Oyların yüzde 41.1 'i ise mektupla kullanıldı. 16 eyalette 299 seçim bölgesinde 85 bin sandıkta 47 parti ve 6 bin 211 aday için kullanıldı ve Federal Meclise CDU/CUS, SPD, FDP, Yeşiller ve AfD girme hakkını kazandı.

(Mehmet Koca/İHA)

Almanya'daki genel seçimlerde sandık sayımı tamamlandı

Sosyal Demokrat Parti, Hristiyan Demokratlar, Almanya, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'daki genel seçimlerde sandık sayımı tamamlandı - Son Dakika


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