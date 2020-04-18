Almanya'daki gurbetçilerin ezan sevinci - Son Dakika

Almanya'daki gurbetçilerin ezan sevinci

İskender GÜNGÖRKÖLN DHA ? Almanya ve Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla hoparlörden ezan okunması uygulaması yaygınlaşarak devam ediyor. Almanya'nın Müslümanlara yönelik hoparlörden ezan okunması uygulamasını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendiren gurbetçiler, Yıllardır bu anı bekliyorduk, ezana hasret kaldık. 50 yıldır ilk kez dışarıdan ezan sesi duyuyoruz. Duygumuz tarif edilemez dedi.

Almanya ve Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla hoparlörden ezan jesti gurbetçileri sevindirdi. Almanya'ya yaşayan gurbetçiler 60 yıl sonra hapörlerden okunan ezan sesi ile ilgili duygularını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Almanya'da Covid-19 Koronovirüsü sebebiyle camilere dışardan ezan okuma serbesti tanındı. Eyalet ve mahalli yetkililer ile görüşerek müsaade alan camiler, kararlaştırılan vakit ezanını cami dışında okumaya başladılar.

İLK EZAN KÖLN'DE OKUNDU

Almanya'daki Paskalya tatilinin bitmesini bekliyen camiler ilk ezanlarını okumaya başladılar. Dün akşam Köln'nün Nippes semtindeki Fatih camiinde okunan ezan camide bulunan az sayıdaki cemaatın hem gözlerini doldurdu, hemde duygulandırdı. Kapıda ezanı duyan iki genç kız Demirören Haber Ajans (DHA) mikrofonlarına duygularını anlatırken ezanın sonuna denk geldik telefonumuza ezanı çekemedik ? diye üzüldüklerini belirtti.

KORONODAN SONRADA EZAN DEVAM ETSİN

Almanya'da yaşayan Rıza Kaşıkcı dışarıdan ezanın okunmasına ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi 'Ben 1964 senesinde geldim, geldiğimiz zaman değil camii kiliselerde namaz kıldık. Bu önden gidenler camileri yaptılar. Bu seviyeye getirdiler hepsinden Allah razı olsun. Gönül istiyor ki bu Korono hastalığından sonra yine bu ezanların devam etmesini istiyoruz. Çünkü Müslüman ezansız olmaz. Dinin direği ezan okunmadı mı sanki bir ölü gibisin. Ölü dirilmez ama ezan okunduğu zaman sanki dinliyor gibi oluyorsun. İsteğimiz bu Korono hastalığından sonrada bu ezanlar devem etmesi.'

51 YILDIR BURADAYIM İLK KEZ EZAN DUYDUM

Şevket Özkan adlı gurbetçi de '1969 Yılında Almanya'ya geldim. 51 senedir Almanya'dayım ilk defa ezanın sesini burada duydum. Çok şuurlandık çok hüzünlendik. Allah'tan bu ezanların okunmasının devamını diliyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur.'

CANLI HİÇ DUYMAMIŞTIM, DUYGULANDIM

Köln şehrinde yaşayan Tuğçe Öztürk ise ezan sesinin hapörlere verilmesine ilişkin olarak, Köln'de ilk defa ezan sesi duyduk. Caminin önünden geçerken ezan sesini duyduk. Almanya'da ezan okunduğunu bir çok videolarda görmüştüm ama canlı hiç duymamıştım. Arkadaşımla caminin önünden geçerken tevafuk hocamız ezanı okuyordu. Ezan sesine koşarak camiye geldik. Aşırı derecede gururlandık o an değerlendirmesinde bulundu.

EZANI İLK KEZ DUYDUM, ÇOK SEVİNÇLİYİZ

Zişan Kaya da duygularını şu sözlerle özetledi Tabii ki çok sevindim duygulandım. Almanya gibi bir yerde ezan duyması çok onur verici etkileyici. Arkadaşımla burdan geçiyorduk. Ezanın son anına denk geldik. Ben telefonumu çıkardım tabi şok oldum. Ezanı İlk defa Almanya'da gördüm.Çok sevinçliyiz.

EZANIN SÜREKLİ HALE GELMESİNİ TEMENNİ EDERİM

Öte yandan, Köln'deki Fatih Camii imamı da Alman hükümetinin hopörlerden ezan sesinin verilmesine yönelik uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arsoy, Türkiye'de Sakaryadan emekli oldum. Sonra Almanya'ya geldim. Burada ezanların aşikar okunmadığını biliyordum. Ama böyle bir şey olunca da inanın şok oldum, çok güzel oldu onur verici. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Bu ezanların sürekli hale gelmesini temenni ediyorum? dedi.