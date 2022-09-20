Hastanelerdeki 2023 yılı için açığın şimdiden 10 milyar avroya ulaştığı aktarılan araştırmada, harcamalardaki keskin artışı dengelemek için devletten destek talep edildi.

Alman Hastaneler Birliği tarafından yapılan araştırmada, enerji fiyatlarındaki aşırı artış ve yüksek enflasyonun kliniklerin faaliyetlerini sürdürmesini imkansız hale getirmesi nedeniyle ülkedeki hastanelerin yüzde 40'ının iflasın eşiğinde olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Almanya'daki hastaneler enerji krizi nedeniyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika

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