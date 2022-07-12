GAZİANTEP - Almanya'daki hayırseverden yaşlı adama akülü araç desteği - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - Almanya'daki hayırseverden yaşlı adama akülü araç desteği

12.07.2022 16:56

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle 2 yıl önce iki ayağı kesilen 79 yaşındaki Osman Sönmez, Almanya'da yaşayan hayırsever Sevgi Yıldız'ın yardımıyla akülü araca kavuştu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle 2 yıl önce iki ayağı kesilen 79 yaşındaki Osman Sönmez, Almanya'da yaşayan hayırsever Sevgi Yıldız'ın yardımıyla akülü araca kavuştu.

Belpınar Mahallesi'nde yaşayan Osman Sönmez (79), 2020 yılında yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Gaziantep'teki bir hastanede 60 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sönmez'in ayaklarında kangren oluştuğu tespit edildi.

Ameliyata alınan Sönmez'in iki ayağı da diz altından kesildi.

Çocukları tarafından yaptırılan protezleri ilerleyen yaşından dolayı kullanamayınca 2 yıl boyunca yakınlarının yardımıyla evinin bahçesinden başka bir yere çıkamayan Sönmez'in durumundan haberdar olan ve Almanya'da yaşayan hayırsever Sevgi Yıldız, yaşlı adama akülü araba hediye etti.

Akülü araca kavuşan ve aracıyla bahçede tur atan Sönmez, "Hamburg'tan gelen hediyeyle Sevgi hanım bana çifte bayram yaşattı. Allah kendilerinden razı olsun." dedi.

YORUMLAR
500
Sabah namazından dönen yaşlı adam, eve döndüğünde eşini bulamadı: 75 yaşındaki kadın her yerde aranıyor Sabah namazından dönen yaşlı adam, eve döndüğünde eşini bulamadı: 75 yaşındaki kadın her yerde aranıyor Son dakika gündem: 34 gündür haber alınamayan yaşlı adam yaylada ölü bulundu Son dakika gündem: 34 gündür haber alınamayan yaşlı adam yaylada ölü bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Almanya'daki hayırseverden yaşlı adama akülü araç desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:08 Antalya'da korkutan anlar! 40 metreden denize ters düşen genç bilincini kaybetti
17:05 Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın tavırları antrenmana damga vurdu! Galatasaray'dan kovulmaları istendi
16:54 Gürsel Tekin'in genç eşi Mehtap Özkan'a hacker darbesi! Fotoğrafları silinirken, bazı kişiler de takipten çıkarılmış
16:37 Aile Destek Programı'nda hane başı 7 bin 200 lira! Tam 4 milyon aile devlet desteğinden faydalanacak
16:22 "Bager Erdal" kod adlı Rıdvan Alkan imha edildi! Teslim olan terörist, kırmızı kategorideki PKK'lı teröristin öldürüldüğünü itiraf etti
16:18 Kıvanç Tatlıtuğ, 3 ay önce doğan oğlu Kurt Efe'yle poz verdi: "Babalık yakıştı"
16:16 Gaza gelip içinde yüksek oranda alkol bulunan likörü kafasına diken şahıs öldü
16:13 Galatasaray'da Kerem yine kavgaya tutuştu! Tokat atınca ortalık karıştı...
15:58 Mustafa Topaloğlu'ndan bomba Mahsun Kırmızıgül itirafı: Ben onu keşfettim, o beni şirketimden etti
15:39 Kanser tedavisi gören Alman futbolcu Baumgartl son durumunu paylaştı: Sahalara geri dönüş için kafamda bir tarih var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 17:40:04. #1.13#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - Almanya'daki hayırseverden yaşlı adama akülü araç desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement