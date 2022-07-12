GAZİANTEP - Almanya'daki hayırseverden yaşlı adama akülü araç desteği

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle 2 yıl önce iki ayağı kesilen 79 yaşındaki Osman Sönmez, Almanya'da yaşayan hayırsever Sevgi Yıldız'ın yardımıyla akülü araca kavuştu.

Belpınar Mahallesi'nde yaşayan Osman Sönmez (79), 2020 yılında yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Gaziantep'teki bir hastanede 60 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sönmez'in ayaklarında kangren oluştuğu tespit edildi.

Ameliyata alınan Sönmez'in iki ayağı da diz altından kesildi.

Çocukları tarafından yaptırılan protezleri ilerleyen yaşından dolayı kullanamayınca 2 yıl boyunca yakınlarının yardımıyla evinin bahçesinden başka bir yere çıkamayan Sönmez'in durumundan haberdar olan ve Almanya'da yaşayan hayırsever Sevgi Yıldız, yaşlı adama akülü araba hediye etti.

Akülü araca kavuşan ve aracıyla bahçede tur atan Sönmez, "Hamburg'tan gelen hediyeyle Sevgi hanım bana çifte bayram yaşattı. Allah kendilerinden razı olsun." dedi.