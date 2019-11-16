Son Dakika Haberleri: Almanya'daki hayırseverden Tomarza'ya kitap desteği
Son Dakika Güncel Almanya'daki hayırseverden Tomarza'ya kitap desteği - Son Dakika

Almanya'daki hayırseverden Tomarza'ya kitap desteği

6 saat önce

Almanya'da yaşayan Tomarzalı hayırsever Türkan Doğan, kendisinin de daha önce okuduğu Tomarza Atatürk Orta Okuluna yüzlerce eğitici ve bilimsel kitap gönderdi.

Almanya'daki hayırseverden Tomarza'ya kitap desteği, System.String[]

Almanya'da yaşayan Tomarzalı hayırsever Türkan Doğan, kendisinin de daha önce okuduğu Tomarza Atatürk Orta Okuluna yüzlerce eğitici ve bilimsel kitap gönderdi.

Hayırsever Doğan, Tomarza Belediye Meclis Üyesi Yakup Göktaş ile iletişime geçerek, yıllar önce kendisinin de okuduğu Tomarza Atatürk Orta Okulu öğrencilerinin faydalanabileceği eğitici ve bilimsel kitapları ilçeye ulaştırdı.

Göktaş, kuryenin getirdiği kitapları Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ile Tomarza Atatürk Orta Okuluna götürerek okul yönetimine teslim etti.

Kitaplar, okulun kütüphanesine yerleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanlardan Türkiye'yi seçen Ahmed Kutucu'ya kariyer tehdidi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 988 EYP ve 442 mayın etkisiz hale getirildi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan su zammı yorumu: 'Zam yapmıyoruz' diye taahhüdümüz yoktu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Seçim kaybetsem bile bu işte yokum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 17:11:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'daki hayırseverden Tomarza'ya kitap desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]