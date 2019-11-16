Almanya'daki hayırseverden Tomarza'ya kitap desteği

Almanya'da yaşayan Tomarzalı hayırsever Türkan Doğan, kendisinin de daha önce okuduğu Tomarza Atatürk Orta Okuluna yüzlerce eğitici ve bilimsel kitap gönderdi.

Hayırsever Doğan, Tomarza Belediye Meclis Üyesi Yakup Göktaş ile iletişime geçerek, yıllar önce kendisinin de okuduğu Tomarza Atatürk Orta Okulu öğrencilerinin faydalanabileceği eğitici ve bilimsel kitapları ilçeye ulaştırdı.

Göktaş, kuryenin getirdiği kitapları Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ile Tomarza Atatürk Orta Okuluna götürerek okul yönetimine teslim etti.

Kitaplar, okulun kütüphanesine yerleştirildi.