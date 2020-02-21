Almanya'daki ırkçı saldırı sonrası ilk Cuma namazı: Halk önlemlerin yetersizliğinden şikayetçi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'daki ırkçı saldırı sonrası ilk Cuma namazı: Halk önlemlerin yetersizliğinden şikayetçi - Son Dakika Dünya

Almanya'daki ırkçı saldırı sonrası ilk Cuma namazı: Halk önlemlerin yetersizliğinden şikayetçi

7 saat önce

Almanya'daki ırkçı saldırı sonrasında biraraya gelen binlerce kişi ölenleri anarak bu tür saldırlara karşı yetkililerin yeterince tedbir almamasına tepkilerini ortaya koydu.

Almanya'daki ırkçı saldırı sonrası ilk Cuma namazı: Halk önlemlerin yetersizliğinden şikayetçi, System.String[]

Almanya'nın Hanau kentinde beşi Türk dokuz kişinin öldürüldüğü ırkçı saldırının ardından ilk Cuma namazı için yüzlerce kişi kentteki camilerde biraraya geldi. Bir camide de Türk ve Alman bayrakları yarıya indirildi.


İçişleri Bakanı Horst Seehofer, başkent Berlin'de basın mensuplarına açıklama yaparak ülke çapında güvenlik önlemlerini yoğunlaştırıldığını ve güvenlik güçlerinin özellikle cami ve diğer ibadet yerlerinin yanı sıra tren istasyonları, havaalanları ve sınır kapılarında devriyelerin arttırıldığını kaydetti.

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Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:37 
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