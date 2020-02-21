Almanya'daki ırkçı saldırı sonrası ilk Cuma namazı: Halk önlemlerin yetersizliğinden şikayetçi

Almanya'nın Hanau kentinde beşi Türk dokuz kişinin öldürüldüğü ırkçı saldırının ardından ilk Cuma namazı için yüzlerce kişi kentteki camilerde biraraya geldi. Bir camide de Türk ve Alman bayrakları yarıya indirildi.



İçişleri Bakanı Horst Seehofer, başkent Berlin'de basın mensuplarına açıklama yaparak ülke çapında güvenlik önlemlerini yoğunlaştırıldığını ve güvenlik güçlerinin özellikle cami ve diğer ibadet yerlerinin yanı sıra tren istasyonları, havaalanları ve sınır kapılarında devriyelerin arttırıldığını kaydetti.