Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen iki Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'ye getirildi

Hanau Markt Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilen Saraçoğlu'nun cenazesi Esenboğa Havalimanı 'na, Gökhan Gültekin'in cenazesi ise İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Almanya 'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının kurbanlarından Fatih Saraçoğlu ve Gökhan Gültekin'in cenazeleri memleketlerinde toprağa verilmek üzere Türkiye 'ye getirildi.

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