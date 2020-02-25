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Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen iki Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'ye getirildi
6 saat önce
Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının kurbanlarından Fatih Saraçoğlu ve Gökhan Gültekin'in cenazeleri memleketlerinde toprağa verilmek üzere Türkiye'ye getirildi
Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının kurbanlarından Fatih Saraçoğlu ve Gökhan Gültekin'in cenazeleri memleketlerinde toprağa verilmek üzere Türkiye'ye getirildi.
Hanau Markt Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilen Saraçoğlu'nun cenazesi Esenboğa Havalimanı'na, Gökhan Gültekin'in cenazesi ise İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:42
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