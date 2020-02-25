Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen iki Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen iki Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'ye getirildi - Son Dakika Dünya

Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen iki Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'ye getirildi

6 saat önce

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının kurbanlarından Fatih Saraçoğlu ve Gökhan Gültekin'in cenazeleri memleketlerinde toprağa verilmek üzere Türkiye'ye getirildi

Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen iki Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'ye getirildi, System.String[]

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının kurbanlarından Fatih Saraçoğlu ve Gökhan Gültekin'in cenazeleri memleketlerinde toprağa verilmek üzere Türkiye'ye getirildi.


Hanau Markt Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilen Saraçoğlu'nun cenazesi Esenboğa Havalimanı'na, Gökhan Gültekin'in cenazesi ise İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:42 
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