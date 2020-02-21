Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Son Dakika

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı

7 saat önce

Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Sedat Gürbüz'ün babası Selahattin ve annesi Emiş Gürbüz, olayın tam olarak aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istediklerini bildirdi.

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı, System.String[]

Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Sedat Gürbüz'ün babası Selahattin ve annesi Emiş Gürbüz, olayın tam olarak aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istediklerini bildirdi.

Dietzenbach'taki evlerinde taziyeleri kabul eden Selahattin Gürbüz, "Acımız çok büyük. Tarif etmek imkansız." dedi.

Oğlu Sedat Gürbüz'ün ne kadar çok seveni olduğunu şimdi daha iyi anladıklarını belirten Gürbüz, şunları söyledi:

"3 yıl önce Hanau'da dükkan bulunca oraya taşındı. Cumartesi yanına gidecektim. Kısmet olmadı. Cömertti, yardımsever biriydi. Bekardı, belli bir dönem futbol oynadı, sora iş hayatına atıldı. Bizim başımıza gelen başkalarının başına gelmesin. İleride başka canlar yanmasın. Müslümanların, Türklerin canı yanmasın diye bu işin sonuna kadar araştırılmasını istiyoruz."

Gürbüz, "Oğlumun ortağına telefon geliyor, telefon gelince oradan büroya geçiyor. Sedat ise garsondan içecek istiyor. Diğer yanındakiler de bodrum katına bazı eşyaları taşıyor. O arada Sedat yalnız kalıyor. Sonra bu elim olay oluyor. Olayın olduğu akşam Şampiyonlar Ligi maçını izlemek için iş yerinde kalıyor. Maç için kalmasa belki bu olayın yaşanmayacaktı." diye konuştu.

Anne Emiş Gürbüz de oğlu için, "Hayat dolu bir çocuktu. Geleceğini yok ettiler. Yetkililer çocuğumun kanı yerde kalmaması için gerekeni yapsınlar. Başka canlar gitmesin." ifadelerini kullandı.

Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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