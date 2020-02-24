Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Hayatını kaybeden Türkler için cenaze namazı - Son Dakika

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Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Hayatını kaybeden Türkler için cenaze namazı
6 saat önce
Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşları Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz ve Fatih Saraçoğlu'nun cenaze namazları kent merkezindeki Marktplatz meydanında kılındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:28 Kaynak: AA
Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşları Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz ve Fatih Saraçoğlu'nun cenaze namazları kent merkezindeki Marktplatz meydanında kılındı.
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