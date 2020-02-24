Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Hayatını kaybeden Türkler için cenaze namazı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Hayatını kaybeden Türkler için cenaze namazı - Son Dakika

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Hayatını kaybeden Türkler için cenaze namazı

6 saat önce

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşları Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz ve Fatih Saraçoğlu'nun cenaze namazları kent merkezindeki Marktplatz meydanında kılındı.

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşları Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz ve Fatih Saraçoğlu'nun cenaze namazları kent merkezindeki Marktplatz meydanında kılındı.

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Hayatını kaybeden Türkler için cenaze namazı

Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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