Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanı Saraçoğlu'nun cenazesi memleketi Çorum'a getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanı Saraçoğlu'nun cenazesi memleketi Çorum'a getirildi - Son Dakika

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanı Saraçoğlu'nun cenazesi memleketi Çorum'a getirildi

6 saat önce

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının hedefi olanlardan Fatih Saraçoğlu'nun cenazesi, memleketi Çorum'a getirildi.

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanı Saraçoğlu'nun cenazesi memleketi Çorum'a getirildi, System.String[]

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının hedefi olanlardan Fatih Saraçoğlu'nun cenazesi, memleketi Çorum'a getirildi.

Hanau Markt Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından uçakla gönderildiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından karşılanan Saraçoğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, kara yoluyla memleketi Çorum'un İskilip ilçesine getirildi.

Saraçoğlu'nun cenazesine babası Ahmet Saraçoğlu ve abisi Hayrettin Saraçoğlu da eşlik etti.

Fatih Saraçoğlu'nun cenazesi öğle vakti İskilip Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırması beklenen cenaze namazına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren'in de katılacağı belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:44 Kaynak: AA
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