Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanı Gültekin'in cenazesi memleketi Ağrı'ya getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanı Gültekin'in cenazesi memleketi Ağrı'ya getirildi - Son Dakika

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanı Gültekin'in cenazesi memleketi Ağrı'ya getirildi

6 saat önce

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının hedefi olanlardan Gökhan Gültekin'in cenazesi memleketi Ağrı'ya getirildi.

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanı Gültekin'in cenazesi memleketi Ağrı'ya getirildi, System.String[]

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının hedefi olanlardan Gökhan Gültekin'in cenazesi memleketi Ağrı'ya getirildi.

Hanau Markt Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından Gültekin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, uçakla gönderildiği İstanbul Havalimanı'ndan, aktarmayla Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na ulaştırıldı.

Gültekin'in cenazesi, akşam saatlerinde Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Tahir beldesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Almanya, Hanau, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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