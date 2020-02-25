Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanı Gültekin'in cenazesi memleketi Ağrı'da defnedildi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanı Gültekin'in cenazesi memleketi Ağrı'da defnedildi. - Son Dakika

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanı Gültekin'in cenazesi memleketi Ağrı'da defnedildi.

17 dakika önce

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının hedefi olanlardan Gökhan Gültekin'in cenazesi memleketi Ağrı'da toprağa verildi.

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanı Gültekin'in cenazesi memleketi Ağrı'da defnedildi., System.String[]

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının hedefi olanlardan Gökhan Gültekin'in cenazesi memleketi Ağrı'da toprağa verildi.

Hanau Markt Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından Gültekin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, uçakla gönderildiği İstanbul Havalimanı'ndan, aktarmayla Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na ulaştırıldı.

Burada bir grup vatandaş, "İnancımız ve insanlığımız gereği, ırkçılığı lanetliyoruz" pankartını açtı.

Cenaze nakil aracına alınan Gültekin'in cenazesi, akşam saatlerinde Eleşkirt ilçesi Tahir beldesindeki baba evine getirildi.

Cenazesi belde meydanında kılınan namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Törene, anne Hüsniye ve baba Behçet Gültekin'in yanı sıra Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sayan, törenin ardından yaptığı açıklamada, ırkçı saldırıyı kınadığını belirterek, "Almanya halkı bundan sorumlu değildir ancak devlet yetkilileri daha hassas davranmalıdır." dedi.

Almanya, Hanau, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:24 Kaynak: AA
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