Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanı Fatih Saraçoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanı Fatih Saraçoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının hedefi olanlardan Fatih Saraçoğlu, İskilip Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:12 Kaynak: AA
Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının hedefi olanlardan Fatih Saraçoğlu, İskilip Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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