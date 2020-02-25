Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanı Fatih Saraçoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanı Fatih Saraçoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanı Fatih Saraçoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının hedefi olanlardan Fatih Saraçoğlu, İskilip Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının hedefi olanlardan Fatih Saraçoğlu, İskilip Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanı Fatih Saraçoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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