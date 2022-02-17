Üye Girişi
Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanının adı Ağrı'daki kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanının adı Ağrı'daki kütüphanede yaşatılacak

17.02.2022 16:49
Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanının adı Ağrı'daki kütüphanede yaşatılacak

Almanya'nın Hanau kentinde iki yıl önce ırkçı terör saldırısının hedefi olanlardan Gökhan Gültekin adına, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) memleketi Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Tahir beldesindeki okulda kütüphane açıldı.

Almanya'nın Hanau kentinde iki yıl önce ırkçı terör saldırısının hedefi olanlardan Gökhan Gültekin adına, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) memleketi Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Tahir beldesindeki okulda kütüphane açıldı.

Gültekin'in vefat yıl dönümü dolayısıyla beldedeki mezarlıkta, YTB öncülüğünde anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından YTB Başkanı Abdullah Eren ve beraberindekiler, Gültekin'in mezarı başında dua edip çiçek bıraktı.

Anma programının ardından Gültekin'in adına Türk Telekom İlk ve Ortaokulunda inşa edilen "Şehit Gökhan Gültekin Kütüphanesi"nin açılış kurdelesi kesildi. Kütüphanede incelemelerde bulunan Eren ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilerle sohbet etti.

YTB Başkanı Eren, gazetecilere, Gültekin'i vefatının 2. yıl dönümünde andıklarını söyledi.

Saldırı sonrası Almanya'nın Hanau kentine giderek orada büyük bir yürüyüş yaptıklarını ifade eden Eren, şöyle konuştu:

"Orada hem Türk hem de Alman toplumunun katılımıyla tepki yürüyüşleri düzenlendi. Büyük bir cenaze töreni tertip edildi. Cenazeleri alıp gelmiştik ve ben o zaman Çorum'daki cenazeye katılmıştım. Sayın Cumhurbaşkanımız ile aileleri görüştürdük ve kendisi bizzat taziyelerini iletmişti. O günden bu yana bu olay unutulmasın diye bir farkındalık kampanyası çalışması içerisindeyiz. Her seneyi devriyesinde farklı etkinlikler düzenliyoruz."

Geçmişte Almanya'ya giden Türk vatandaşlarının orada büyük başarı hikayeleri yazdığına işaret eden Eren, Avrupa'daki Türklerin hikayesinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu anlattı.

YTB olarak Avrupa'da yaşayan Türkler için farklı projeler yürüterek çeşitli desteklerde bulunduklarını aktaran Eren, "Gökhan Gültekin kardeşimiz burada ve ata topraklarında yatıyor. Mezarını ziyaret ettik ve Fatiha okuduk. Okul kütüphanesine Gökhan Gültekin adını verdik. YTB olarak da Gökhan'ın adını burada yaşatmak istiyoruz. Kütüphanemizin resmi açılışını yaptık ve buradaki öğrenciler de Gökhan ağabeylerinin ismini unutmayacaktır. Kütüphaneye her geldiklerinde onun adını görecekler." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek ise kütüphane desteklerinden dolayı Eren'e teşekkür etti.

Olay

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Hanau'da 19 Şubat 2020'de ırkçı Tobias Rathjen tarafından iki nargile kafeye ve bir büfeye ırkçı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtoviç, Ferhat Ünvar, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Fatih Saraçoğlu hayatını kaybetmişti.

Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen'i öldürdükten sonra intihar etmişti.

YORUMLAR
500

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Eleşkirt, Almanya, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanının adı Ağrı'daki kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:53 Cin çıkartmak için 100 oklavayla dövülüp hacamat edilen kadının kocası konuştu: Hoca yap dedi, yaptım!
16:43 Hayvan pazarında korkunç manzara! Silahla başından vurulmuş ceset bulundu!
16:39 Ukraynalı kadın askerlerin birbirlerinin kalçalarına vurdukları video gündem oldu!
16:33 Erdoğan'ın yaptığı su tarifelerinde indirim açıklamasından sonra Mansur Yavaş duyurdu: 3 gün önce başladık
16:22 Bugün Dünya Kediler Günü! Peki Türkiye'nin evcil hayvan karnesi nasıl? En yaygın kedi ismi hangisi?
16:21 Ünlü komedyen Ata Demirer, 50 kilo verdiği iddiasını Ozan Tufan üzerinden tiye aldı: Kork benden, haftaya sahadayım
16:12 Sevcan Orhan, Orhan Gencebay için: Bir insan neden çok bahsediyorsa orada bir kusuru vardır
16:08 Bahar Candan'ın yorumu ortalığı karıştırdı! Nihat Doğan canlı yayında sordu: Prostat ilişkiye engel mi?
15:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın bir bahane aradığının farkındayız, Ukrayna'nın yanındayız!
16:04 Dini nikahlı eşini kendisini aldattığını öne sürerek öldürdü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 17:03:49. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'daki ırkçı terör saldırısı kurbanının adı Ağrı'daki kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement