Son Dakika › Güncel › Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Olay yeri inceleme- HANAU - Son Dakika
Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Olay yeri inceleme- HANAU
10 dakika önce
Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısı sonrası Alman polisinin olay yeri inceleme çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:04 Kaynak: AA
Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısı sonrası Alman polisinin olay yeri inceleme çalışmaları devam ediyor. Güvenlik önlemlerinin sürdürüldüğü kafe çevresine hayatını kaybedenler çiçek bırakılıyor.
Son Dakika Almanya'daki ırkçı saldırganın, katliamdan 6 gün önce keşif yaptığı ortaya çıktı Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı Almanya'daki cani saldırganın Türkiye'yi de kara listeye aldığı ortaya çıktı Esed Rejimi'nin saldırısında şehit olan teğmenin son görüntüleri ortaya çıktı