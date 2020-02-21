Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Olay yeri inceleme- HANAU - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Olay yeri inceleme- HANAU - Son Dakika

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Olay yeri inceleme- HANAU

10 dakika önce

Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısı sonrası Alman polisinin olay yeri inceleme çalışmaları devam ediyor.

Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısı sonrası Alman polisinin olay yeri inceleme çalışmaları devam ediyor. Güvenlik önlemlerinin sürdürüldüğü kafe çevresine hayatını kaybedenler çiçek bırakılıyor.

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Olay yeri inceleme- HANAU

Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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