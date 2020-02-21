Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Olay yeri - HANAU - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Olay yeri - HANAU - Son Dakika

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Olay yeri - HANAU

7 saat önce

Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısı sonrası Alman polisinin olay yeri inceleme çalışmaları devam ediyor.

Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısı sonrası Alman polisinin olay yeri inceleme çalışmaları devam ediyor.

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Olay yeri - HANAU

Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:27 Kaynak: AA
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