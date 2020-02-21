Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Olay yeri - HANAU - Son Dakika

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Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Olay yeri - HANAU
7 saat önce
Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısı sonrası Alman polisinin olay yeri inceleme çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:27 Kaynak: AA
Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısı sonrası Alman polisinin olay yeri inceleme çalışmaları devam ediyor.
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