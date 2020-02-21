Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Saldırganın kaçış anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Saldırganın kaçış anı güvenlik kamerasında
6 saat önce
Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısını gerçekleştiren Tobias R'nin kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:17 Kaynak: AA
Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısını gerçekleştiren Tobias R'nin kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir diğer kamera kaydında ise Tobias R.'nin ayın şubat ayının 15'inde aynı kafeye gelerek keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
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