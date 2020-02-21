Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Saldırganın kaçış anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Saldırganın kaçış anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Saldırganın kaçış anı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısını gerçekleştiren Tobias R'nin kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısını gerçekleştiren Tobias R'nin kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir diğer kamera kaydında ise Tobias R.'nin ayın şubat ayının 15'inde aynı kafeye gelerek keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Saldırganın kaçış anı güvenlik kamerasında

Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:17 Kaynak: AA
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