Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Saldırganın kaçış anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısını gerçekleştiren Tobias R'nin kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir diğer kamera kaydında ise Tobias R.'nin ayın şubat ayının 15'inde aynı kafeye gelerek keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı.