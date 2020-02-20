Almanya'daki ırkçı terör saldırısına tepkiler - Son Dakika
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Almanya'daki ırkçı terör saldırısına tepkiler

6 saat önce

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi Türk Heyeti Başkanı Nabi Avcı, Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen ırkçı saldırıya tepki göstererek, "Avrupa'da yükselmekte olan ırkçı, şoveniz, yabancı düşmanı, İslamofobik eğilimlerin arz ettiği tehlikelerin somut...

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi Türk Heyeti Başkanı Nabi Avcı, Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen ırkçı saldırıya tepki göstererek, "Avrupa'da yükselmekte olan ırkçı, şoveniz, yabancı düşmanı, İslamofobik eğilimlerin arz ettiği tehlikelerin somut bir örneğiyle karşı karşıya olduğumuzu bütün arkadaşlarım, katıldıkları komisyon toplantılarında vurguladı." dedi.

AGİT Parlamenterler Asamblesinin kış dönemi toplantılarına katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Türk Heyeti Başkanı Avcı, Türk gazetecilere, iki gündür AGİT bünyesinde yürütülen çeşitli komisyon toplantılarına katıldıklarını söyledi.

Bugün gelen acı haberlerin yüreklerini yaktığını belirten Avcı, Türk heyeti olarak hem taziye ve başsağlığı dileklerinde bulunmak hem de hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve rahmet dilemek üzere bu açıklamayı yapmaya karar verdiklerini söyledi.

"Avrupa'da yükselen ırkçılığa somut bir örnek"

Avcı, heyetin AGİT bünyesinde ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi konuların da ele alındığı toplantılara katıldığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Avrupa'da yükselmekte olan ırkçı, şoveniz, yabancı düşmanı, İslamofobik eğilimlerin arz ettiği tehlikelerin somut bir örneğiyle karşı karşıya olduğumuzu bütün arkadaşlarım, katıldıkları komisyon toplantılarında vurguladı. Türk heyeti olarak, AGİT Parlamenterler Asamblesinin bir ortak açıklama yaparak, Avrupa'da yükselmekte olan bu tür tehlikeli eğilimlere bir kez daha dikkat çekmesi ve tedbirler alması için önerilerde bulunmasının yerinde olacağını vurguladık."

AGİT Parlamenterler Asamblesinin Türk heyetinde Avcı'nın yanı sıra eski Sağlık Bakanı ve AK parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın yer alıyor.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde dün gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:28 Kaynak: AA
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