Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için "Anma nöbeti" - Son Dakika
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Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için "Anma nöbeti"

6 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Hanau'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler için "Anma nöbeti" tutuldu.

Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Hanau'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler için "Anma nöbeti" tutuldu.


Tarihi Brandenburg Kapısı önündeki "Anma nöbeti"ne, Federal Meclisteki partilerin temsilcileriyle yüzlerce kişi katıldı.

"Saldırı hepimizi hedef aldı", "Bu nefreti bitirin", "Irkçılığa yer yok" ve "Hanau ile dayanışma içindeyiz, onları seviyoruz" yazılı dövizlerin taşındığı anma nöbetinde katılımcılar, Brandenburg Kapısı'nın yanına mumlar ve çiçekler koydu.


Katılımcılar, daha sonra Brandenburg Kapısı'nın etrafında insan zinciri oluşturdu.

Anma nöbetine katılanlardan Rebecca Blum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle dinlere ve farklı düşünen insanlara nefret duyulmasına karşı bir sinyal vermek için bu etkinliğe dahil olduğunu söyledi.


Christopher M, Almanya'da ırkçı terörün yükselmesi nedeniyle şoke olduğunu belirtti.

Hanau'da Türk kökenlilerin öldürüldüğüne işaret eden Christopher M, "Buraya gelerek en azından taziyede bulunma imkanı buldum." dedi.


Christopher M, kendisinin de endişeli olduğunu vurgulayarak, devletin insanları korumak için önlemler almasını isteyen partilerin aşırı sağcı tutumlara mesafe koymalarını, devletin de halkı korumasını talep etti.

Martin G. ise Almanya'da ırkçıların bu kadar güçlenmesini eleştirerek, "Bu herkesin başına gelebilir. Sadece Türklerin değil aşırı sağcı popülistlerden farklı düşünenlerin başına da gelebilir." ifadelerini kullandı.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde dün gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Almanya, Berlin, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:26 Kaynak: AA
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