Almanya'daki ırkçı terör saldırısında ölen Bulgar vatandaşının oğluna acı haber verilmedi - Son Dakika

Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler arasında bulunan Bulgaristan vatandaşı Kaloyan Velkov'un (33) akrabaları, cenazenin ülkeye getirilmesi için bilgi beklediklerini, acı haberi henüz Velkov'un 7 yaşındaki oğluna veremediklerini dile getirdi.

Saldırının gerçekleştiği Bulgaristan vatandaşı bir kadının işlettiği kafede geçici olarak çalışan Velkov, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Saldırı kurbanının kuzeni Vaska Velkova, Bulgar basınına yaptığı açıklamada, tüm ailesinin şok içinde olduğunu, son ana kadar Kaloyan Velkov'un ölenler arasında bulunmaması için dua ettiklerini söyledi.

Kaloyan Velkov'un eşi Harieta Velkova ise 7 yaşındaki oğluna, babasının ölümünü söylemeye cesaret edemediğini belirterek, "Psikologlara danışacağım. Oğlumuz babasına çok bağlıydı. Kış tatilini birlikte geçirdiler ve çok güzel anları vardı." diye konuştu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan Boyko Borisov ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Hanau'daki ırkçı terör saldırısıyla ilgili yayınladıkları taziye mesajlarında olayı kınamıştı.

Bulgar basını ise Kaloyan Vekov'un ölümüne geniş yer vermemişti.

- Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 5 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.