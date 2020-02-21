Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaralanan Beyazkendir, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

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Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaralanan Beyazkendir, yaşadıklarını anlattı
6 saat önce
Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:40 Kaynak: AA
Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Muhammet Beyazkendir, olay sırasında yaşadıklarını anlattı.
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