Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaralanan Beyazkendir, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaralanan Beyazkendir, yaşadıklarını anlattı

6 saat önce

Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Muhammet Beyazkendir, olay sırasında yaşadıklarını anlattı.

Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaralanan Beyazkendir, yaşadıklarını anlattı

Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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