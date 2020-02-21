Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaralanan Beyazkendir, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaralanan Beyazkendir, yaşadıklarını anlattı

6 saat önce

Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen ırkçı terör saldırısında yaralanan Muhammet Beyazkendir, o gece yaşananları anlattı.

Almanya'daki ırkçı terör saldırısında yaralanan Beyazkendir, yaşadıklarını anlattı, System.String[]

Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen ırkçı terör saldırısında yaralanan Muhammet Beyazkendir, o gece yaşananları anlattı.

Saldırıya uğrayan kafede arkadaşlarıyla yemek yerken yaralanan Beyazkendir, tedavi gördüğü hastanede sağlık durumunun iyiye gittiğini ancak o gece vurulan arkadaşları için çok üzüldüğünü söyledi.

O gece yaşananların ve arkadaşlarının görüntülerinin gözünün önünden hiç gitmediğini anlatan Beyazkendir, "Yemek siparişi verdik. Biz yemek yerken dışarıdan silah sesleri geldi. Bir adam içeri girdi ve ateş etmeye başladı. Bu adamı 2-3 gün önce de görmüştüm." diye konuştu.

Olayda vurulanlar olduğunu dile getiren Beyazkendir, kendinin ise şans eseri kurtulduğunu belirterek, "Duvarın arkasına saklandım, biri daha gelip saklandı. O vurulduğu yere yattı. Saldırgan silahı iki eliyle tutuyordu. Duvarın yanından bana doğru geldi, ateş etti kolumdan vuruldum ve kendimi yere attım." ifadelerini kullandı.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türkün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasında bulunmuştu.

Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:48 Kaynak: AA
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