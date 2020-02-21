Almanya'daki ırkçı terör saldırısının şahitleri, olayı anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'daki ırkçı terör saldırısının şahitleri, olayı anlattı - Son Dakika

Almanya'daki ırkçı terör saldırısının şahitleri, olayı anlattı

6 saat önce

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırganının hedef aldığı mekanlardan Midnight nargile kafede olan Rahman Yılmaz (19) yaşadığı şoku hala atlamadığını söyledi.

Almanya'daki ırkçı terör saldırısının şahitleri, olayı anlattı, System.String[]

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırganının hedef aldığı mekanlardan Midnight nargile kafede olan Rahman Yılmaz (19) yaşadığı şoku hala atlamadığını söyledi.

Midnight kafede maç izlediği sırada terör saldırısına tanık olduğunu anlatan Yılmaz, "Teröristle göz göze geldik. Sedat Gürbüz'ü vurdu ve hemen kaçtı." dedi.

Kafeye geldikten sonra Sedat Gürbüz'le selamlaştığını belirten Yılmaz, "Masaya oturduk. Bir süre sonra dışarıdan silah sesleri geldi. Ben kurusıkı sandım. 5 veya 6 silah sesi geldi. Sonra silahlı biri içeri girdi. Üzerinde yeşil bir mont vardı. Başını da kapüşonuyla örtmüştü. Elinde silahla direkt ön masada tek başına oturan Sedat abiye ateş etti. Ben hemen yanında olduğum için üç el ateş ettiğini gördüm. Sıkarken eli titriyordu. Bana baktı ve çıktı. Yaşadığım şoktan çıkmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Saldırı sırasında arka masalarda oturanların bağırdığını ve masa ile kanepeleri kendilerine siper yaptığını dile getiren Yılmaz, "Biz burada doğduk, buralıyız. Yabancıları öldürmekle nereye varacaklar. İnsanların korkup gideceklerini sanıyorlarsa bu olmaz. Burada kalacağız. Hiçbir yere gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrası hemen polisi aradığını anlatan Yılmaz, polisin olay yerine çok kısa zamanda ulaştığını sözlerine ekledi.

Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya'daki cani saldırganın Türkiye'yi de kara listeye aldığı ortaya çıktı
PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı Astsubay, eşini öldürüp intihar etti Astsubay, eşini öldürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 00:37:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'daki ırkçı terör saldırısının şahitleri, olayı anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]