Almanya'daki ırkçı terörist saldırı - Sokağa ve kafelerin önüne mum ve çiçek bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'daki ırkçı terörist saldırı - Sokağa ve kafelerin önüne mum ve çiçek bırakıldı - Son Dakika

Almanya'daki ırkçı terörist saldırı - Sokağa ve kafelerin önüne mum ve çiçek bırakıldı

7 saat önce

Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler, olayın yaşandığı kafenin önünde anıldı.

Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler, olayın yaşandığı kafenin önünde anıldı. Anma programına katılanlar olayın gerçekleştiği kafenin önüne yanan mumlar, çiçekler ve notlar bıraktı.

Almanya'daki ırkçı terörist saldırı - Sokağa ve kafelerin önüne mum ve çiçek bırakıldı

Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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