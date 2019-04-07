Almanya'daki Kariyer Fuarı'na Gençlerden Yoğun İlgi

KARİYER ve Yetenek Yönetimi Derneği'nin organizasyonuyla Pullman Hotel'de gerçekleşen iki günlük fuarın son gününde fuara TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, AK Parti İstanbul
milletvekili Mustafa Yeneroğlu
, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay ve Türkiye
'nin Köln
Başkonsolosu Ceyhun Erciyes
katıldı.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay, fuara özellikle ikinci gün gençlerin büyük ilgi gösterdiğini ifade ederek, bu ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Atay, "Dünden beri stantlarda promosyon ürünü kalmadı. Firmalar çok memnunlar. Öğrenciler çok memnunlar. 5 saatlik mesafeden gelenler var. Belçika
'dan Hollanda
'dan gelenler var. Bunların hepsi bizim için çok sevindirici" dedi.
Katılan gençlerin yabancı dillerinin çok iyi olduğunu hatırlatan Atay, bazı şirketlerin fuarda gençlerle görüşerek bünyelerine kattığını söyledi.
'ÇOK CİDDİ AYRIMCILIK VAR'
AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, görüştüğü gençlerin çoğunun Türkiye'ye gitmek istediklerini gözlemlediğini söyledi. Yeneroğlu, "Şimdiye kadar Türkiye'deki şirketlerimiz yurt dışındaki insan gerçekliğimiz noktasında maalesef eksik bilgilere sahip olmaları sebebiyle çok fazla ilgi göstermiyorlardı. Dolayısıyla böyle bir fuarı bir ilk olarak değerlendirmek gerekiyor. Ben eminim önümüzdeki yıl bu fuar Köln Fuar Merkezinde daha kapsamlı şekilde düzenlenecektir" dedi. Almanya
'daki ırkçılık sorununa da değinen Yeneroğlu, şöyle devam etti: "Almanya'da başta kurumsal ırkçılık olmak üzere maalesef çok ciddi manada insanlarımızın ötekileştirilmesi, çok kaliteli olmalarına rağmen iş arayışlarında çok ciddi ayrımcılık olduğunu biliyoruz. Bu ayrımcılıklara tepki gösteren gençlerimizin farklı arayışlar içinde oldukları, özellikle Türkiye'yi tercih ettiklerini görüyoruz. Gençlerimizin Türkiye'ye olan ilgisi bizi sevindiriyor" ifadelerini kullandı.
'BU FUARLAR ÇOK ÖNEMLİ'
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı' girişimi vardı. Program kendi alanlarında dünyanın en başarılı 100 üniversitesinden, dünyanın Ar-Ge'ye en fazla kaynak ayıran 2 bin 500 firmasından ve dünyadaki en iyi 250 araştırma merkezinden gelebilme ön koşuluyla açıldı. Amerika
, İngiltere
ve Almanya'dan 242 nitelikli bilim insanı Türkiye'yi tercih etti. Almanya başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerindeki önemli üniversitelerden 242 nitelikli araştırmacı ülkemize gelecekler. Bu tür fuarlar ülkenin tanıtımı ve nitelikli beyinlerin ülkeye kazandırılması açısından önemli. Türkiye küresel lider bir ülke olarak sadece Türkiye'deki insan kaynağıyla değil, dünyadaki nitelikli insan kaynaklarıyla ilgileniyor. Sadece Türk vatandaşlarını değil, Almanya'da Alman vatandaşlarını, İngiltere'de İngiliz vatandaşlarını da Türkiye'ye getirebilmek için çaba içindeyiz."