Almanya'daki karnavalda Hanau saldırısı unutulmadı - Son Dakika
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Almanya'daki karnavalda Hanau saldırısı unutulmadı

6 saat önce

Almanya sokaklarını renklendiren karnaval devam ederken Rosenmontag geçitlerinde, Hanau'da düzenlenen ırkçı saldırı da protesto edildi.

Almanya'daki karnavalda Hanau saldırısı unutulmadı, System.String[]

Almanya sokaklarını renklendiren karnaval devam ederken Rosenmontag geçitlerinde, Hanau'da düzenlenen ırkçı saldırı da protesto edildi.


Almanya'da "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval sezonu Ren Nehri'nin geçtiği birçok kentte devam ediyor. Karnaval eğlencelerinin başkenti sayılan Köln'de düzenlenen Rosenmontag geçitleri ile karnaval etkinlikleri doruk noktasına ulaştı. Etkinliklere katılan binlerce kişi yağmurlu ve soğuk havaya rağmen giydikleri birbirinden ilginç ve rengarenk kostümlerle eğlendi. Geçitlerde 12 bin kişi görev alırken, 300 ton şekerleme dağıtıldı.


Karnavalda, Hanau'da iki nargile kafeye düzenlenen ve 4'ü Türk 9 kişinin öldüğü ırkçı saldırı unutulmadı. Yapılan geçitlerde ırkçı saldırı protesto edildi.


Etkinliklere katılan bir kişinin tramvay altında kalarak hayatını kaybettiği kaydedildi.


Geleneksel olarak Ren Nehri kıyısında bulunan kentlerde kutlanan karnaval, her yıl 11 Kasım günü saat 11.11'de başlayıp, Şubat ayının sonuna kadar devam ediyor. - KÖLN

Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:56 Kaynak: İHA
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