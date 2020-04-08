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Almanya?daki Kent Sarayı?nda yangın 1 yaralı
10 dakika önce
Almanya'nın başkent Berlin'deki gözde mekanlar arasında yer alan Kent Sarayı'nda (Humboldt Forum) adlı müzeye dönüştürülmek üzere başlatılan tadilat çalışmaları sırasında patlama meydana geldi.
Almanya'nın başkent Berlin'deki gözde mekanlar arasında yer alan Kent Sarayı'nda (Humboldt Forum) adlı müzeye dönüştürülmek üzere başlatılan tadilat çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. Alman medyası patlamaya ilişkin olarak tadilat sırasında patlamanın meydana geldiği ve daha sonrasında yangın meydana geldiğini duyurdu. Çıkan yangında 1 kişinin yaralandığı ve itfaiyenin yangına müdahale ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:17 Kaynak: DHA
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