Almanya'daki kocasının yanına gitmek için yeğenini kaçırttı - Son Dakika
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Almanya'daki kocasının yanına gitmek için yeğenini kaçırttı

6 saat önce

ŞANLIURFA'da yaşayan Suriye uyruklu Amira A., Almanya'da yaşayan kocasının yanına gitmek için 25 bin dolar fidye karşılığında 9 yaşındaki öz yeğeni Casım A.'yı kaçırttı.

Almanya'daki kocasının yanına gitmek için yeğenini kaçırttı, System.String[]

ŞANLIURFA'da yaşayan Suriye uyruklu Amira A., Almanya'da yaşayan kocasının yanına gitmek için 25 bin dolar fidye karşılığında 9 yaşındaki öz yeğeni Casım A.'yı kaçırttı. Özel ekip tarafından kurtarılan çocuk ailesine teslim edilirken, çocuğu kaçıran 2 şüpheli ile yeğenini kaçırtan hala Amira A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Aralık günü Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriye'deki iç savaştan kaçan Amira ailesi 4 yıl önce Türkiye'ye sığındı. Bahçelievler Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Suriyeli ailenin 3'üncü sınıfa giden oğlu Casım A., 10 Aralık tarihinde servisten inip evine gittiği sırada yanına yaklaşan motosikletli 2 kişi tarafından kaçırıldı. Bir süre sonra aileyi telefonla arayan bir kişi, küçük çocuğu kaçırdığını ve 25 bin dolar fidye istediğini söyledi. Arayan kişi, parayı nereye getireceğini daha sonra söyleyeceğini ve polise gitmeleri halinde de fotoğrafını attıkları çocuğu öldüreceğini belirtti. Oğlunun hayatından endişe eden lokantada çalışan baba T.A. (40) durumu polise bildirdi. Kimseyle husumeti olmadığını söyleyen babanın şikayetinin ardından çalışma başlatan polis, çocuğun kaçırıldığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Emniyet bünyesinde oluşturulan özel ekip, küçük çocuğun, en son motosikletli 2 kişi tarafından kaçırıldığını tespit etti. Fidye karşılığında kaçırılan çocuğun bulunması için çalışma yürüten ekip, motosikletli şüphelilerin kaçış güzergahını ve son noktasını tespit ederek, bölgedeki evleri incelemeye aldı. Motosikletli şüphelilerin evlerini saptayan özel ekip, düzenlediği operasyonda uyku ilacı içirilmiş Casım A.'yı kurtardı, evde bulunan Amira A. ile Muhammed E.'yi gözaltına aldı.

KAÇIRAN HALASI ÇIKTI

Emniyette yapılan incelemede evde gözaltına alınan Amira A.'nın, kaçırılan küçük çocuğun halası olduğu saptandı. Polislere, parası olmadığını ve Almanya'daki kocasının yanına gitmek için bu yola başvurduğunu belirten Amira A., "Param olmadığı için yeğenimi Almanya'da yaşayan kocamın yanına gidebilmek için 25 bin dolar karşılığında kaçırdım. Parayı alabilseydim bir kısmını bana yardımcı olan Muhammed E.'ye verecektim" dedi.

Şüphelilerin ifadesinin ardından kaçırma olayını gerçekleştiren Muhammed E.'nin yanında bulunan Odayi A. da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hala Amira A. ile Muhammed E. ve Odayi A. tutuklanarak cezaevine konuldu.


Almanya, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:17 Kaynak: DHA
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Almanya'daki kocasının yanına gitmek için yeğenini kaçırttı
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