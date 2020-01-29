Almanya'daki kömür santralleri 2038'de tamamen kapanacak

Almanya hükümetinin Çarşamba günü kabul ettiği ber yasa tasarısına göre, ülkede tüm kömür santrallerini 2038'de tamamen kapatılacak.

Ekonomi Bakanı ?Peter Altmaier'ın hazırladığı yasa tasarısının, parlamentoya yollanmasının ardından, 20202 ortasında yasalaşması bekleniyor.

Kömür kullanımına son verme stratejisiyle, işçilerin, şirketlerin ve bölgesel hükümetlerin kömür kullanımlarını bırakmaları karşılığında, 2020 yılında megawatt (MW) başına 165 bin euro olan tazminat miktarının önümüzdeki iki yıl içinde 155 bin euroya çekilmesi öngörülüyor. Tasarıya göre, 2022 sonrasında yılda yüzde 25 azaltılarak 2026 yılında 49 bin euroya çekilmesi öngörülen tazminatlar bu yılın sonrasında ödenmeyecek.

Siemens 'in, Almanya'nın Brandenburg şehrinde inşa ettiği Black Pump Power Station'ı ise operasyonlarını 31 Aralık 2038'de durduracak.

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, önümüzdeki dört yılda küresel kömür talebinin çok az artacak. IEA'dan kıdemli enerji analisti Carlos Fernandez Alvarez, "2019'da küresel kömürden enerji üretimi düşüşe geçti" dedi ve 2024'e kadar kömür talebinin 5.5 milyar ton ile çok az artarak durağan olmasını beklediklerini ekledi.