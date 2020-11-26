Almanya'daki Kovid-19 kısıtlamaları 20 Aralık'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Almanya'daki Kovid-19 kısıtlamaları 20 Aralık'a kadar uzatıldı

26.11.2020 01:29
Almanya'daki Kovid-19 kısıtlamaları 20 Aralık'a kadar uzatıldı, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının 20 Aralık'a kadar devam edeceğini ancak gerektiğinde bunun ocak ayı başına kadar uzatılabileceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının 20 Aralık'a kadar devam edeceğini ancak gerektiğinde bunun ocak ayı başına kadar uzatılabileceğini söyledi.

Başbakan Merkel, eyalet başbakanlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı toplantının ardından alınan yeni Kovid-19 tedbirlerini kamuoyuna açıkladı.

Merkel, Başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, mevcut durumun kısıtlamaların kaldırılmasına izin vermediğini vurgulayarak, "Kısıtlamaların 20 Aralık'a kadar uzatılması kararı alındı. Salgınla mücadelede şimdi tekrar bir çabaya ihtiyacımız var. Sabır, dayanışma ve disiplin sınaması yaşıyoruz, zor bir zaman olacak." dedi.

Kısıtlamaların gerekliliğine dikkati çeken Merkel, "Kısıtlamaların ocak ayı başına kadar uygulanması gerekeceğini varsayıyoruz." ifadesini kullandı.

Merkel ayrıca vatandaşlara hijyen ve fiziksel mesafe koyma kurallarına sıkı sıkıya uyma, diğer insanlarla gereksiz temastan kaçınma ve mümkün olduğunca evde kalma çağrısında bulundu.

Almanya'da 20 Aralık'a kadar geçerli olacak kısıtlamalar

Tiyatro, opera ve konser salonları kapalı kalacak.

Spor salonları, sinema, eğlence alanları, yüzme havuzları hizmet vermeyecek.

Restoran, bar ve birahaneler kapalı kalacak ancak restoranlar dışarıya paket servisi yapılabilecek.

Futbol maçları seyircisiz oynanmaya devam edecek.

Vücut temizliği ve bakım salonları, kozmetik ve masaj salonları, dövmeciler tamamen kapatılacak, genelev benzeri mekanlar kapanacak.

Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi alacak şekilde müşteri kabul edebilecek. 800 metrekareden büyük mağazalarda ise 20 metrekareye bir müşteri alınacak.

Üniversiteler uzaktan eğitim verecek.

Okullar ve kreşler açık kalacak ancak yüksek sayıda koronavirüs vakası olan bölgelerde yerel yetkililer ek önlemler alacak.

Sosyal toplantılar en fazla iki farklı haneden 5 katılımcı ile sınırlandırılacak. 14 yaşın altındaki çocuklar bu kuraldan muaf tutulacak.

Noel tatili sırasında ve yılbaşı akşamında ailelerin diğer hanelerden 10 kişiye kadar kişiyle bir araya gelmelerine izin verilecek.

10 Ocak'a kadar vatandaşların kayak tatiline gitmemeleri tavsiye edildi.

Almanya'daki Kovid-19 rakamları

Avrupa'da Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve İtalya'nın ardından beşinci en yüksek koronavirüs vaka sayısına sahip ülke Almanya.

Ülkede bugüne kadar toplam 961 bin 320 vaka sayısı kayda geçerken 14 bin 771 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Angela Merkel, Almanya, Aralık, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'daki Kovid-19 kısıtlamaları 20 Aralık'a kadar uzatıldı - Son Dakika


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