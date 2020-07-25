Almanya'daki küçük uçak kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Almanya'nın Wesel kenti yakınlarında bir apartmanın üzerine küçük uçak düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Wesel kenti yakınlarında bir apartmanın üzerine küçük uçak düşmüş, olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Wesel İtfaiyesi, tarafından yapılan açıklamada kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği duyuruldu. İtfaiye, apartmanın çatısına düşen uçakta bulunan 2 kişinin ve çatı katında oturan 1 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Uçağın çarpması sonucu binada çıkan yangın söndürülürken, apartman sakinleri tahliye edildi.

Yetkililer, uçağın olay yerine 3 km uzakta bulunan bir havaalanından kalktığını aktarırken, uçağın düşmeden önce parçalanmaya başladığını açıkladı. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor. - KÖLN