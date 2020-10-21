Almanya'daki Kütahyalıları gururlandırdı - Son Dakika

Kardiyoloji ve dahiliye uzmanı Dr. Hafize Atakul, Almanya'nın Aachen şehrindeki Marien Hastanesinde "Başhekim" (Oberrztin) olarak göreve başladı.

Edinilen bilgiye göre, Aachen kentinde yaşayan ve Kütahyalı Kardiyoloji ve Dahiliye Uzmanı olarak görev yapan Dr.Hafize Atakul çalıştığı Marienhospital'a Başhekim olarak göreve başladı. Bu haber Almanya'da yaşayan Kütahyalılar'ı gururlandırdı.

Çok mutlu olduğunu ve kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini belirten Kütahyalı Dr.Hafize Atakul, "Daima, azimle yoluma devam edeceğim ve insanların sağlığı uğruna hedeflerimden asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

1970 yılında Gediz depremi sebebiyle Almanya Aachen şehrine gelen Kütahya Gediz Kayaköy'lü Mehmet ve Halime Atakul ailesinin, ilk çocukları olarak dünyaya gelen Hafize Atakul, İlk, orta ve liseyi bitirdikten sonra Aachen RWTH Üniversitesinden Tıp Fakültesinden mezun oldu. 17 yıldır kardiyoloji ve dahiliye uzmanlığı dalındaki başarılarından dolayı Atakul, Aachen şehir merkezinde bulunan Marienhospital Aachen'da "Başhekim" olarak göreve başladı.

Atakul evli ve 1 çocuk annesi. - KÜTAHYA