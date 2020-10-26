Almanya'daki Mevlana Camisine yapılan orantısız polis baskınına kınama - Son Dakika

Almanya'daki Mevlana Camisine yapılan orantısız polis baskınına kınama

26.10.2020 17:45
Almanya'daki Mevlana Camisine yapılan orantısız polis baskınına kınama, System.String[]

Müslüman sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), başkent Berlin'de geçen hafta çarşamba günü Mevlana Camisi'ne yapılan orantısız polis baskınını kınadı.

Müslüman sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), başkent Berlin'de geçen hafta çarşamba günü Mevlana Camisi'ne yapılan orantısız polis baskınını kınadı.

Ülkedeki 6 büyük Müslüman derneğinin temsil edildiği KRM'in sözcüsü Burhan Kesici, yaptığı yazılı açıklamada, Mevlana Camisi'ne baskında polisin ölçüsüz tutumundan dehşete düştüklerini belirtti.

Kesici, "Müslümanlar sabah namazı kılındığı sırada camiye giren polisler tarafından rahatsız edildi. Bu davranış tarzı tüm hassasiyetten ve saygıdan uzaktır." açıklamasını yaptı.

Hassasiyetten uzak bu davranışın, polislerin botlarla ibadet yapılan yerlere girmelerinde de görüldüğünü aktaran Kesici, bağış kutusunun dernek yetkilerince anahtarla açma teklifine karşın polis tarafından kırıldığını, ayrıca polis köpekleriyle caminin bulunduğu binaya girildiğini anımsattı.

Almanya İslam Konseyi (IR) Başkanı da olan Kesici, Mevlana Cami derneğinin yönetimine yönelik asılsız iddialar göz önünde bulundurulduğunda polisin davranışının orantısız ve eziyet verici olduğunu ifade ederek, polisin bu davranışının ilgili makamlar tarafından aydınlatılmasını istedi.

"Bu baskın toplum içinde Müslüman karşıtı ırkçılığı körüklüyor"

Kesici, 6 yıl önce Mevlana Camisi'nin kundaklandığını ve bu olayın hala aydınlatılmadığını vurgulayarak, "11 Ağustos 2014'te Mevlana Camisi'ne yönelik yapılan büyük saldırının ardından polisin soruşturma yapmak için benzer şekilde yüksek bir çaba sarf etmesini beklerdik." ifadesini kullandı.

Camilerin özel olarak korunması gereken yerler olduğunu vurgulayan Kesici, şunları kaydetti:

"Bu polis baskını Müslümanlar'ı kamuoyu nezdinde karalıyor, suçluyor ve toplum içinde Müslüman karşıtı ırkçılığı körüklüyor. Almanya'da inancımıza ve ibadethanelerimize saygı bekliyoruz."

Geçen hafta sabah namazında camiye polis baskını düzenlenmişti

Berlin Başsavcılığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında zarar gören küçük işletmelere yapılan maddi yardımın haksız yere alındığı gerekçesiyle 5 işletmede ve bir camide arama yapma kararı almıştı.

Geçen hafta çarşamba günü Mevlana Camisi'nde yapılan aramalar sırasında polislerin üzerinde namaz kılınan halılara botlarla basmasına ve sabah namazı kılındığı sırada Müslümanlar'ın rahatsız edilmesine cami yönetimi ve Müslümanlar tepki göstermişti.

Polis Baskını, Müslüman, Almanya, mevlana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'daki Mevlana Camisine yapılan orantısız polis baskınına kınama - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte İstanbul için planlanan koronavirüs tedbirleri Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni görevi 28 Ekim Çarşamba günü açıklanacak Fatih Terim'in görevine devam etmesinin ardından G.Saray yönetiminden ilk açıklama Erzurum Valisi Okay Memiş: Vaka yükselişini durdurduk Gölette cansız bedeni bulunan Afgan işçiyi oda arkadaşı öldürmüş 20 yaşında intihar eden İngiliz modelin ailesi: 13 yaşında cinsel istismara uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları Son Dakika! Erdoğan'dan Fransız malları için boykot çağrısı: Sakın satın almayın
Galatasaray'dan Fatih Terim tweeti: Bizim kırmızı çizgimizdir Galatasaray'dan Fatih Terim tweeti: Bizim kırmızı çizgimizdir         
17:57
Uzm. Dr. Vüsal Mahmudov: Ortopedik hastalıklara kök hücre ile çözüm Uzm. Dr. Vüsal Mahmudov: Ortopedik hastalıklara kök hücre ile çözüm         
17:39
Türkiye ve Yunanistan, karşılıklı Navtex'leri iptal etti Türkiye ve Yunanistan, karşılıklı Navtex'leri iptal etti         
17:20
Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı dünya basınında geniş yankı buldu Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı dünya basınında geniş yankı buldu         
17:11
Son Dakika: Fatih Terim, Galatasaray'daki görevine devam edeceğini duyurdu Son Dakika: Fatih Terim, Galatasaray'daki görevine devam edeceğini duyurdu         
16:56
Araç alacaklar dikkat! Faizi sıfırladılar, işte otomobil markalarının kampanyaları Araç alacaklar dikkat! Faizi sıfırladılar, işte otomobil markalarının kampanyaları         
16:29
Soluk borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki çocuk, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti Soluk borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki çocuk, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti         
15:36
Bahar Candan Bahar Candan "Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor" deyip İstiklal Marşı'nı okudu         
15:19
Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi: KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi verilecek Son dakika: Kamu bankalarından yeni destek paketi: KOBİ'lere 100 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:29
Metro raylarına düşen ve üzerinden 2 vagon geçen kızın mucize kurtuluşu Metro raylarına düşen ve üzerinden 2 vagon geçen kızın mucize kurtuluşu         
14:15
Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia: Kuzenleri kablo ile darbedip, balkondan attı Yarı çıplak halde 5. kattan düşen gencin annesinden şok iddia: Kuzenleri kablo ile darbedip, balkondan attı         
14:08
Şili'de halk, Pinochet devrinden kalma anayasanın yeniden yazılmasına 'Evet' dedi Şili'de halk, Pinochet devrinden kalma anayasanın yeniden yazılmasına 'Evet' dedi         
13:53
Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın "Kıskanç milletiz" sözleri tepki çekti         
13:43
TMSF altın sondaj çalışmaları kapsamında müjde vermeye hazırlanıyor TMSF altın sondaj çalışmaları kapsamında müjde vermeye hazırlanıyor         
12:57
Otların arasında uyuyan alkollü şahsı fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar Otların arasında uyuyan alkollü şahsı fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar         
12:53
Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı         
12:50
Aracı olmadan ürünlerini pazarlamak isteyen köylüler, imece usulü fabrika kurdu Aracı olmadan ürünlerini pazarlamak isteyen köylüler, imece usulü fabrika kurdu         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 18:12:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'daki Mevlana Camisine yapılan orantısız polis baskınına kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei