Son Dakika Haberleri: Almanya'daki nargile kafeler, lüleyi Türkiye'den alıyor
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Almanya'daki nargile kafeler, lüleyi Türkiye'den alıyor

1 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan Bilal Deniz, 90'lı yıllardan bu yana meşhur Menemen toprağını marifetli elleriyle çömleğe dönüştürüyor.

Almanya'daki nargile kafeler, lüleyi Türkiye'den alıyor, System.String[]
İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan Bilal Deniz, 90'lı yıllardan bu yana meşhur Menemen toprağını marifetli elleriyle çömleğe dönüştürüyor. Bu alanda hem iç hem de dış piyasaya ürün satan Deniz, çömlek ihracatında düşüş yaşanınca rotasını nargile lülesi yapımına çevirdi. Almanya'da çok sayıda Türk yaşadığını, son zamanlarda Almanya'da nargile kafelerin açılmaya başladığını belirten Deniz, bir ay içinde ülkeye 20 bin Euro'luk ihracat yaptığını söyledi. Deniz, çeşitli Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya da ihracat yapmaya hazırlandıklarını kaydetti.

İÇ PİYASADA DEĞERİ DÜŞÜK

Kendi tasarımları olan üç renkli lülenin rağbet gördüğünü belirten Deniz, şöyle devam etti: "1995-2000 yılları arasında yurt dışına her ay bir konteyner Menemen çömleği gönderirdik. Zamanla yabancı müşterilerimiz Vietnam, Çin gibi ülkelere yöneldi. Biz de nargile lülesine ağırlık verdik. Nargile lülesi iç piyasada da var ama iç piyasadaki değeri düşük. Yurt dışına satıldığında daha karlı oluyor."

Günde 800 adet nargile lülesi yapılırken, lüleler bir gün sonra çeşitli işlemlerden geçirilerek hazır hale getiriliyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:48 
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