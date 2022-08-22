Almanya'da halk, artan gıda ve enerji fiyatları nedeniyle baskı hissediyor - Son Dakika
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Almanya'da halk, artan gıda ve enerji fiyatları nedeniyle baskı hissediyor

22.08.2022 14:58
Almanya'da halk, artan gıda ve enerji fiyatları nedeniyle baskı hissediyor

Almanya'daki orta ve düşük gelirli aileler, yükselen enflasyon ve hızla artan gıda ve enerji fiyatlarıyla başa çıkmak için mücadele ediyor.

Almanya'daki orta ve düşük gelirli aileler, yükselen enflasyon ve hızla artan gıda ve enerji fiyatlarıyla başa çıkmak için mücadele ediyor.

Ülkede son aylarda yükselerek temmuzda yüzde 7,5'e ulaşan enflasyon oranının Alman merkez bankası tahminine göre, sonbaharda daha da yükselerek çift haneli rakamlara ulaşması bekleniyor.

Başkent Berlin'de yaşayan emekli Ramona, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "insanların endişeli" olduğunu belirterek elektrik ve su faturalarını düşürmenin yollarını aradıklarını söyledi.

Çalışan bir anne olan Sabine de indirim marketlerinde bile gıda fiyatlarının arttığını ve her şeyin giderek daha pahalı hale geldiğini aktardı.

Sabine, "Eskiden üç kişi için ödediğim paraya karşılık şimdi haftada en az 50 avro daha harcamam gerekiyor. Bu çok zor." dedi.

En çok etkilenenler arasında emekliler de var

Emekliler, artan yaşam maliyetinden en çok etkilenenler arasında yer alıyor ve birçoğu hükümeti onları terk etmekle suçluyor.

Emekli bir anaokulu öğretmeni olan Giesela, emeklilerin geçimini sağlamak için mücadele ettiğini ifade ederek, "Biz sadece terk edildik. Biz emekliler muhtemelen artık hiçbir şeye değmiyoruz. Artık süpermarketlerden alışveriş yapmıyorum, sadece indirim mağazalarından alışveriş yapıyorum. Meyve almalı mıyım, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Berlin'de yaşayan bir emekli olan Brigitte de ilerleyen aylarda enerji maliyetlerinin ve kiraların daha da artmasından endişe duyduklarını söyledi.

Enerji faturaları üç kat arttı

Fiyat karşılaştırma portalı Verivox'a göre, elektrik fiyatının birkaç ay içinde yüzde 25 yükselmesi ve ortalama bir aile için faturaların 300 avrodan fazla artırması bekleniyor.

En son tahminlere göre, Alman vatandaşları bu yıl gaz için geçen yıl ödediklerinin yaklaşık üç katı olan 3 bin 500 avro ödemek zorunda kalacak.

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Kaynak: AA

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da halk, artan gıda ve enerji fiyatları nedeniyle baskı hissediyor - Son Dakika

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