Almanya'daki patlamada 1 kişinin öldüğü açıklandı - Son Dakika
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Almanya'daki patlamada 1 kişinin öldüğü açıklandı

6 saat önce

Almanya'nın Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen şiddetli patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Almanya'daki patlamada 1 kişinin öldüğü açıklandı, System.String[]

Almanya'nın Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen şiddetli patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Blankenburg şehrinde bir apartman dairesinde yerel saatle 08.55'te meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Patlama sonucu yaralanan 25 kişinin tedavisinin sürdüğü aktarılırken kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Patlamanın nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Çok sayıda kişinin ikamet ettiği 5 katlı binada meydana gelen patlamayla ilgili olarak Magdeburg polisi tarafından yapılan açıklamada, olay yerine 160 kişilik bir kurtarma ekibi sevk edildiği, bölgenin kontrol altına alınarak kayıp kişinin yıkılan molozların altında arandığını duyurdu. Polis, patlamanın gerçekleştiği dairede bir cesede rastlandığını belirtti. Patlamanın bulunduğu bölgenin yakınında bulunan bir anaokulundaki çocukların başka anaokullarına nakledildiği ifade edildi. Magdeburg polisi ve savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

(İHA)

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:10 Kaynak: İHA
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