Almanya'daki polis şiddeti Bochum'da protesto edildi - Son Dakika

Alman polisinin, son dönemde halka uyguladığı şiddet Bochum kentinde protesto edildi.

Bochum merkez tren istasyonu önünde düzenlenen gösteride, ABD'de polis şiddetine kurban giden George Floyd da anıldı.

Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği Başkanı Murat Güneş, gösteriyi Alman polisinin halka uyguladığı şiddete artık "dur" denilmesi için düzenlediklerini belirterek bunun önüne geçilmesinin zamanının geldiğini söyledi.

Yakın dönemde polis kurşunuyla yaşamını yitirenleri hatırlatan Güneş, "Geçtiğimiz günlerde Herne'de iki Türk polis şiddetine maruz kaldı. Daha önce de çok sayıda Türk polis şiddetine maruz kaldı. Alman polisi de Amerikan polisinin sınırlarını kat kat aşmıştır ve adeta bir suç örgütüne dönmüştür. Önce polisin kanunlara uyması gerekir." dedi.

Dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkan Almanya'nın önce kendi polisinin vatandaşına uyguladığı şiddete son vermesi gerektiğini vurgulayan Güneş, ayrıca düşünce özgürlüğü adı altında ülkede terör örgütü propagandası yapıldığını ve polisin de buna göz yumduğunu ifade etti.