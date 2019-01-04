Almanya'daki Rüzgar Santrallerinden Bir Ayda Berlin'in Bir Yıllık Elektrik İhtiyacı Karşılandı

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Karadeniz Bölgesi'nin Lokomotifi Durumunda Olan KETAŞ Firması İflas Etti

Genç Kızın İsteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşırttı: Çok Bela Bir Kızın Var