Almanya'daki saldırı saldırgan dahil 11 ölü - Son Dakika
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Almanya'daki saldırı saldırgan dahil 11 ölü

11 dakika önce

Almanya'daki saldırı Saldırgan dahil 11 ölüİskender Güngör, Köln (DHA) - Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken; polis saldırganın saklandığı eve yapılan operasyonda saldırgan ve yanında bir kişinin ölü bulunduğunu duyurdu.

Almanya'daki saldırı Saldırgan dahil 11 ölü

İskender Güngör, Köln (DHA) - Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken; polis saldırganın saklandığı eve yapılan operasyonda saldırgan ve yanında bir kişinin ölü bulunduğunu duyurdu. Saldırıda 4 kişi de yaralandı. Ölenler arasında Türk kökenlilerin de bulunduğu belirtiliyor.

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırılar Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı yerde gerçekleşti.

Saldırılar yerel saatle 22.00 sıralarında meydana geldi. Kafelere gerçekleştirilen saldırılardan ilkinde 3 kişi hayatını kaybetti. İkinci saldırı ise buraya çok yakın mesafedeki bir başka kafeye düzenlendi. Burada da 5 kişi hayatını kaybetti. Polis, yaralılardan birinin daha sonra öldüğünü; ölü sayısının 9'a çıktığını duyurdu.

Alman polisleri 2 kişi olduğu iddia edilen ve koyu renk bir araçla kaçan saldırganları yakalamak için bir eve operasyon düzenledi. Polisin resmi sitesinden yapılan açıklamada operasyon düzenlenen evde saldırgan ve yanında bir kişinin cesedi ile karşılaştıklarını araştırmanın sürdüğünü açıkladı.

Almanya'daki saldırı saldırgan dahil 11 ölü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:39 Kaynak: DHA
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