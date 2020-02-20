Almanya'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk o anları anlattı - Son Dakika
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Almanya'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk o anları anlattı

7 saat önce

Almanya'nın Hanua kentinde 5'i Türk 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırıda yaralanan Muhammed isimli Türk vatandaşı, yaşananları anlattı.

Almanya'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk o anları anlattı, System.String[]

Almanya'nın Hanua kentinde 5'i Türk 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırıda yaralanan Muhammed isimli Türk vatandaşı, yaşananları anlattı.


Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait olduğu söylenen iki ayrı nargile kafeye düzenlenen ırkçı saldırıda, 5'i Türk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken saldırgan ölü olarak ele geçirildi. Irkçı saldırıdan yaralı kurtulan Muhammed isimli Türk vatandaşı, yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Muhammed yaşanan o anları, "Kesselstadt'da önce dışarıdan 5-6 kere silahla vurulduğunu duyduk. Sonra adamı içeri girerken gördüm, o an yemek yiyordum ben. Hepimiz yemek yiyorduk, sipariş vermiştik. Adam içeri girdi. 10-12 kişi vardık, 3-4 kişi sadece yaşayabildi, bir tanesi de benim işte. Adam girdi yan tarafa hepsini öldürdü bizim tarafa girdi. İlk önce gördüğünün kafasına sıktı adam yere yattı. Sonra geldi hepimize sıktı. Ben duvarın arkasına saklandım, ben duvarın arkasına saklanırken kolumdan vurdu adam. Sonra yere birisinin üstüne yattım benim üstüme biri daha yattı onun üstüne de biri yattı hepimiz bir top gibiydik. Altımdaki çocuğun boğazında delik vardı. Çocuk bana 'Kardeşim dilimi hissedemiyorum, nefes alamıyorum' diyor. Ona kelime-i şehadet getir dedim. Bağırarak kelime-i şehadet getiriyor ki herkes şehadetini getirsin, kimsede ses yok. Sadece biz ikimiz. Sonra adam kaçtı hiçbir şey görmedik" ifadeleriyle dile getirdi. - BERLİN

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:22 Kaynak: İHA
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