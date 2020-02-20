Almanya'daki saldırılarda ölenlerden biri Bulgar - Son Dakika
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Almanya'daki saldırılarda ölenlerden biri Bulgar

6 saat önce

ALMANYA'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen, 5'i Türk 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ölenlerden birinin Bulgaristan vatandaşı Kaloyan Velkov (32) olduğu açıklandı.

Almanya'daki saldırılarda ölenlerden biri Bulgar, System.String[]

ALMANYA'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen, 5'i Türk 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ölenlerden birinin Bulgaristan vatandaşı Kaloyan Velkov (32) olduğu açıklandı.

Hanau kentinde 2 kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 5'ü Türk, 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ölenlerden birinin Bulgaristan vatandaşı Kolayan Velkov olduğunu açıkladı. Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, öldürülen Bulgarin ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Zaharieva'nın talimatıyla Frankfurt Başkonsolosu Antoaneta Bayçeva, ölen kişinin yakınlarıyla temasa geçti ve olayın aydınlığa kavuşması için Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'nın yardım teklifini sundu.


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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:00 Kaynak: DHA
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