Almanya'daki seçimlerde bazı oy pusulalarında sıkıntı yaşandı - Son Dakika

Almanya'da 20. dönem Federal Meclisi belirlemek için yapılan genel seçimlerde başkent Berlin'de bazı oy pusulalarındaki sıkıntı nedeniyle seçmenler oy kullanmak için saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Berlin'in Charlottenburg-Wilmersdorf ve Friedrichshain- Kreuzberg ilçelerinde oy pusulalarında sıkıntı yaşandı.

İki ilçede seçim lokallerine eksik oy pusulası gönderildiği, bu nedenle tekrar pusula bastırılmak zorunda kalındığı belirtildi.

Charlottenburg-Wilmersdorf'a başka ilçeye ait oy pusulalarının gönderildiği ve Berlin'de koşulan maraton nedeniyle özellikle şehir içindeki bazı caddelerin kapalı olması dolayısıyla oy pusularının seçim lokallerine ulaştırılamadığı kaydedildi.

Berlin'de Federal Meclisi seçiminin yanı sıra eyalet meclisi, yerel seçimler ve konutların kamulaştırılmasına ilişkin referandum yapılıyor.