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Almanya'daki sel felaketinin sebep olduğu ölümler artıyor! Sayı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp - Son Dakika

Almanya'daki sel felaketinin sebep olduğu ölümler artıyor! Sayı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp

16.07.2021 16:19

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 103'e yükseldi. Felaket nedeniyle bin 300 kişi ise halen aranıyor.

Kuzey- Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eyalette sel felaketi sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı. Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer de eyaletteki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı açıkladı. Böylece bölgedeki 103 kişi hayatını kaybetti,bin 300 civarında vatandaştan ise haber alınamadığı bildirildi.

Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 95'e yükseldi

"ACI BİTMİYOR"

Dreyer, durumun hala ciddiyetini koruduğunu belirterek, "Acı da bitmiyor." ifadesini kullandı. Sular çekildikçe felakette boğulan insanların bulunduğunu anlatan Dreyer, durumun korkunç olduğunu dile getirdi. Kaç kişinin kayıp olduğuna ilişkin çok farklı sayıların bulunduğunu vurgulayan Dreyer, sayıları doğrulayamadıklarını çünkü çok sayıda kişiye telefonla ulaşılamadığını kaydetti.

Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 95'e yükseldi

ÇOK SAYIDA KİŞİ ARANIYOR

Köln bölge yönetiminden yapılan açıklamada da Erfstadt kentinin Blessem ilçesinde bazı evlerin çöktüğü, çok sayıda kişinin arandığı belirtildi. Evlerden acil çağrılar geldiği ancak çoğu zaman kurtarmanın mümkün olmadığı kaydedildi. Leverkusen'de A1 otoyolunun da su baskını sebebiyle kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 95'e yükseldi

BİRÇOK EVDE RİSK DEVAM EDİYOR

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları nedeniyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de risk altında bulunduğu belirtildi.

Almanya'daki sel felaketinin sebep olduğu ölümler artıyor! Sayı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp

Ren Vestfalya, Sel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Almanya'daki sel felaketinin sebep olduğu ölümler artıyor! Sayı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp - Son Dakika Dünya


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