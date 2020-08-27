Almanya'daki seyahat acentelerinin yüzde 60'ından fazlası iflasın eşiğinde

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) tarafından yapılan araştırmada, ülkedeki seyahat acentelerinin yüzde 60'ından fazlasının iflasın eşiğinde olduğu belirlendi. DRV Başkanı Norbert Fiebig, "Artık seyahat uyarılarından ziyade seyahat tavsiyelerine ihtiyacımız var" dedi.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) ülkedeki seyahat acentelerine yönelik araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Araştırmada, seyahat acentelerinin çalışanlarının yarısının işine son verildiği, aynı durumun da tur operatörleri için geçerli olduğu belirtildi. DRV Başkanı Norbert Fiebig, seyahat endüstrisi için krizin henüz bitmediği uyarısında bulunurken, etkileyici bir şekilde devam ettiğine dikkat çekti.

DRV araştırmasına göre seyahat acentelerinin yüzde 70'inin mevcut cirolarının bir önceki yılın gelirine ancak yüzde 25 oranında ulaşabildiği, yüzde 75'lik kayıp yaşadıkları belirtildi. Seyahat acentelerinin kalan işçilerinden yüzde 85'i için de kısa süreli çalışma için başvuruda bulunduğu ifade edildi. Mevcut ekonomik sıkıntının önümüzdeki yılda aynı şekilde devam edeceği konusundaki kanaatin ise yüzde 86 oranında olduğu, bu durumun önümüzdeki yıl değişmeyeceğinin varsayıldığı belirlendi. Araştırma sonucu ülkedeki seyahat acentelerinin yüzde 60'ından fazlasının iflasın eşiğinde olduğu ortaya kondu.

Fiebig, "Artık seyahat uyarılarından ziyade seyahat tavsiyelerine ihtiyacımız var" diyerek sektörün acil desteğe ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Öte yandan Alman turizm sektöründe 3 milyona yakın kişi istihdam ediliyor. - BERLİN