Almanya'daki sığınmacılara YTB'den bayram hediyesi - Son Dakika

Almanya'daki sığınmacılara YTB'den bayram hediyesi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Ostfildern beldesinde yaşayan sığınmacılara bayram hediyesi verildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Ostfildern beldesinde yaşayan sığınmacılara bayram hediyesi verildi. YTB'nin yürüttüğü "Diaspora Kovid-19 Destek ve İş Birliği Programı" kapsamında Ruit, Nellingen, Denkendorf, Filderstat ve Ostfildern sığınmacı yurtlarında kalanlara, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ostfildern Nuri Osmaniye Camisi yetkililerince hediyeleri teslim edildi. 300 sığınmacıya verilen hediye paketlerinde çeşitli kıyafetler, yiyecekler, maske ve dezenfektan ürünleri yer aldı. DİTİB Ostfildern Nuri Osmaniye Camisi Dernek Başkanı Yaşar Genç, yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen sığınmacılara destek olup, onları Ramazan Bayramı öncesinde sevindirmeyi amaçladıklarını söyledi. Sığınmacı ailelerin çocuklarına ramazan hediye paketleri hazırladıklarını belirten Genç, bunların 30 farklı ülke insanının evine gönderildiğini kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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